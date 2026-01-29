Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika