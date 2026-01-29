Haberler

Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı