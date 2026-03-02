Haberler

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki güncel gelişmeleri ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

