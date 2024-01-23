Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü" denildi.