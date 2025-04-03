Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Brüksel'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika