Hakan Fidan, ABD'de Macar mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile diplomatik bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. - NEW YORK