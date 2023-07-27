HAK-İŞ ve Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu Ankara'da bir araya geldi

HAK-İŞ ve Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU), Ankara'da düzenlenen ortak sendika eğitiminde bir araya geldi. Türkiye ve Filistin arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda devam ettiği belirtildi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini vurguladı. PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ise Filistin'deki işgalin sosyal adalet ve diğer hakların sağlanmasını engellediğini ifade etti.

HAK-İŞ ve Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU), Ankara'da düzenlenen ortak sendika eğitiminde bir araya geldi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen eğitime, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Büyükelçi Mustafa, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Filistin arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi değil, ekonomik ve ticari alanlarda da devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Filistin halkının gördüğü zulme karşı Türkiye'nin sessiz kalmadığını" ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak Filistin'e desteğini dile getirdiğini kaydeden Mustafa, Türkiye'yi "Filistin'in bir numaralı ortağı olarak" gördüklerini vurguladı.

Büyükelçi Mustafa, "Kanaatime göre, Filistin halkının acılarının başlangıcı Osmanlı Devleti'nin sona ermesi ile başlamıştır. O tarihten bu yana sıkıntılarımız devam etmektedir." dedi.

Türkiye ile Filistin'in Cenin'le ilgili bir proje hazırladığına işaret eden Mustafa, proje tamamlandığında yaklaşık 15 bin Filistinliye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

Büyükelçi, "Biz, bize yapılan hiçbir iyiliği unutmuyoruz ve bize saldıranları da hiç unutmayacağız. Sessiz kalan tarafları da unutmayacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin Filistin meselesi için çabalarını takdir eden Büyükelçi, Türkiye'nin başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

"Sendika düzeyinde uluslararası anlaşmalar için çaba harcıyoruz"

PGFTU Genel Başkanı Saed de Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

İsrail'deki "Siyonist rejimin" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın girişimlerini reddettiğini belirten Saed, Filistin'de işgal devam ettikçe sosyal adalet ve diğer hakların sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Dünyanın Ukrayna'daki savaş hakkında konuştuğuna ancak Filistin'de yaşanan zulme sessiz kaldığına işaret eden Saed, "Bu, dünyanın çifte standart uyguladığının göstergesidir. Hepimiz sendika düzeyinde uluslararası anlaşmalar için çaba harcıyoruz. Neden başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devleti kurulmasını desteklemiyorlar? Niçin dünyanın gözü önünde işlenmiş olan katliamları dile getirmiyorlar?" ifadesini kullandı.

Saed, işgalden sonra Filistinli işçilerin yüzde 28'inin İsrail'de çalışmak zorunda kaldığını ve İsrail'deki hükümetin Filistinli işçileri sömürdüğünü belirterek, harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

PGFTU Genel Başkanı Saed, "Biz bu topraklarda varlığımızı devam ettireceğiz. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ne yaparsa yapsın varlığımızı sürdüreceğiz." dedi.

Programda HAK-İŞ'in Filistin meselesi üzerine yaptığı çalışmalarla ilgi video gösterildi.

Program, plaket takdiminin ardından basına kapalı devam etti.