Gürsel Tekin Sarıyer'de CHP Binasında Bekleniyor

Sarıyer'de CHP İl Binası önünde partililer Gürsel Tekin'in gelişi için bekliyor. Güvenlik önlemleri artarken, Tekin'in il binasına geçeceği duyuruldu.

Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası önünde partililerin bekleyişi sürüyor. Gürsel Tekin'in geleceği bina önünde çok sayıda güvenlik önlemi alınırken polis ekiplerinin de bina önünde bekleyişi sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Tekin, sonra Taksim'den ayrılmıştı. Gürsel Tekin'in Sarıyer'de bulunan CHP İl Binasına geçeceğini açıklamasının ardından partililerin bekleyişi sürüyor. Parti binası önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
