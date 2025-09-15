Gürsel Tekin, Özel'i haklı çıkardı! Dava sürerken soluğu parti binasında aldı

CHP'de tarihi kurultay davasında karar açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti genel merkezinden takip ettiği dava 24 Ekim'e ertelendi.

Türkiye bu davadan çıkacak karara odaklanmışken o saatlerde ise Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında hareketli dakikalar yaşandı.

ÖZEL: BİZ GİDİNCE KIYIDAN KIYIDAN GERİ GELİYORLAR

CHP İstanbul'a kayyum atanan Gürsel Tekin, Genel Başkan Özgür Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözlerini doğrularcasına parti binasına giriş yaptı. Tekin'in parti binasına giriş yaptığı görüntüler de servis edildi.

"ÖZEL'İN SÖZLERİNİ YAKIŞTIRAMADIM"

Gürsel Tekin dün Özel'in bu sözlerine yanıt vererek "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştıramadım. Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum" demişti.