Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi

Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi
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Gazeteci Ruşen Çakır, Abdullah Öcalan'ın TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiğini öne sürdü. "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismini öneren Öcalan'ın, Baş'ı bu oluşuma dahil olmaya davet ettiği belirtildi. TİP'ten henüz açıklama gelmedi.

Gazeteci Ruşen Çakır, kaleme aldığı son yazısında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir parti kurulması yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

PARTİ İÇİN İSİM BİLE ÖNERMİŞ

"Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında, DEM Parti İmralı heyeti aracılığıyla iletildiği iddia edilen mesajda Öcalan'ın kurulması planlanan siyasi parti için "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismini önerdiği ve Erkan Baş'ı bu sürece dahil olmaya davet ettiği belirtildi.

"ERKAN BAŞ'A SELAMLARIMI İLETİN"

Ruşen Çakır'ın aktardığına göre Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erkan Baş'a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun. Bu girişimim, Demokratik Sosyalizm Partisi temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz."

TİP VE ERKAN BAŞ'TAN AÇIKLAMA YOK

Söz konusu iddialarla ilgili Türkiye İşçi Partisi'nden ya da Genel Başkan Erkan Baş'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerden gelecek tepkiler merak konusu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bahçeli senin ben taaa

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Yorum Beğenme161
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Haber YorumlarıMarko Paşa:

Selahattin Demirtaş dan başka liderlik vasfında bir politikacı yok.

yanıt100
yanıt153
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ülkeyi getirdikleri duruma bak.Başlar ayak ,ayaklar baş oldu.Kıyamet yakındır.

yanıt26
yanıt5
Haber Yorumlarısarioglanli38:

şu adam ülkenin siyasetini yönetir duruma geldi ya yuh olsun buna bu imkanı verene

Yorum Beğen410
Yorum Beğenme99
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Daha dur sen. Seçimler yaklaşsın sen bakanlık pazarlığını o zaman gör. Maliye, adalet ve milli eğitimi istemezlerse adam değilim. Üçünden biri..

yanıt157
yanıt50
Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

Çocuğum küçük sabi Süfyan çok korktu bu resimden 6 saattir ağlıyor

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme61
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Haber YorumlarıEjder:

Sen hic kendi fotografini cektinmi konusurken?

yanıt39
yanıt186
Haber YorumlarıSer_hat:

Ejder vatan hanimisin

yanıt110
yanıt17
Haber YorumlarıErdos Kara:

Bahçeli maskesini çıkardı.

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
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