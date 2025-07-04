Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 20 Haziran tarihli toplantısında yaşananlar, günler sonra kulislerden sızdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı sırasında yaptığı açıklamalar ve eş zamanlı olarak gönderilen uyarı mesajı, Ankara kulislerinde merak uyandırdı.

"KONUŞULANLARI DIŞARI AKTARMAYIN" UYARISI

İsrail ve İran arasında savaşın en sıcak anlarının yaşandığı dönemde gerçekleşen MKYK toplantısında, Hakan Fidan hem bölgedeki gelişmeler hem de "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dair çarpıcı bilgiler verdi. Tam da Fidan bu kritik konuları anlatırken MKYK üyelerinin cep telefonlarına sürpriz bir mesaj ulaştı. Mesajda, konuşulanların kesinlikle dışarıya aktarılmaması yönünde açık bir uyarı yer aldı.

FİDAN'IN HASSASİYETİ DEVAM EDİYOR

Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı döneminden tanınan güvenlik hassasiyetini, Dışişleri Bakanlığı görevinde de sürdürmeye devam ediyor. Daha önceki MKYK toplantılarında benzer bir uyarı yapılıp yapılmadığı bilinmiyor ancak Fidan'ın, istihbarat kültüründen gelen alışkanlıkla bu yönde bir refleks gösterdiği tahmin ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Toplantıda neler konuşulduğu gizli kalsa da Bakan Fidan daha sonra A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İşte o yayından dikkat çeken satır başları:

- İsrail'in, İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir telefon aldık. Amerikalılar bu saldırıda görev almadıklarını ve saldırıda herhangi bir rolü olmadıkları için İranlıların kendilerine saldırmamasını istedi.

- ABD bombardıman uçaklarının havada oldukları gün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile saldırı ihtimalini konuştuk. Daha sonra saldırı gerçekleşti.

- ABD ve İran birbirini vururken haber verdi. İran ve ABD'nin birbirini saldırılardan haberdar etmesi savaş tarihinde ender rastlanılacak bir durum.