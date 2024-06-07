'AK Parti'ye oy vermem' diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

Çektiği kısa videolarla sosyal medyada adından söz ettiren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, bu kez bindiği takside şoför ile yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

"GİDİP ÖTEKİNİ Mİ DESTEKLESEYDİM?"

Bünyamin Demir, "Taksiciler mesafe beğenmiyorlar" diyerek dert yanarken taksici ise, "Beğendirmeyene soracaksın. Biz kendimizi yırttık kazansın diye. Mecburen destekledim. Gidip ötekisini mi (Murat Kurum) destekleseydim?" dedi. Başkan Demir ise taksiciye "Neden, ne kötülüğünü gördün?" karşılığını verdi.

"AK PARTİ'YE BİR TANE OY VER DESELER..."

Bu sorunun ardından AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini belirten taksici, "Şu dünya ters dönecek, AK Parti'ye bir tane oy ver deseler ben vermem" ifadelerini kullandı. Başkan Demir ise bu sözler karşısında Pişman olursun bu söylediğine" diyerek gülümsedi ve sağda inmek istediğini söyledi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Taksi ücretini ödeyen Demir, araçtan indiği sırada taksicinin elini sıkarak "Ben Güngören Belediye Başkanıyım" dedi. Bu sözler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen taksici, "Sen üstüne alınma" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.