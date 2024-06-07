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"AK Parti'ye oy vermem" diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in aracına bindiği taksiciyle yaptığı sohbet ve yaşanan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu. Demir, "Dünya tersine dönse AK Parti'ye oy vermem" diyen taksiciye araçtan inerken AK Partili belediye başkanı olduğunu söyledi. Bu anlarda büyük şaşkınlık yaşayan taksici, "Sen üstüne alınma" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Çektiği kısa videolarla sosyal medyada adından söz ettiren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, bu kez bindiği takside şoför ile yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

"GİDİP ÖTEKİNİ Mİ DESTEKLESEYDİM?"

Bünyamin Demir, "Taksiciler mesafe beğenmiyorlar" diyerek dert yanarken taksici ise, "Beğendirmeyene soracaksın. Biz kendimizi yırttık kazansın diye. Mecburen destekledim. Gidip ötekisini mi (Murat Kurum) destekleseydim?" dedi. Başkan Demir ise taksiciye "Neden, ne kötülüğünü gördün?" karşılığını verdi.

"AK PARTİ'YE BİR TANE OY VER DESELER..."

Bu sorunun ardından AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini belirten taksici, "Şu dünya ters dönecek, AK Parti'ye bir tane oy ver deseler ben vermem" ifadelerini kullandı. Başkan Demir ise bu sözler karşısında Pişman olursun bu söylediğine" diyerek gülümsedi ve sağda inmek istediğini söyledi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Taksi ücretini ödeyen Demir, araçtan indiği sırada taksicinin elini sıkarak "Ben Güngören Belediye Başkanıyım" dedi. Bu sözler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen taksici, "Sen üstüne alınma" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Bünyamin Demir AK Parti Dünya 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (14)

İSKOÇYALI:

Yav arkadaş bir belediye başkanından bile çekiniyorsunuz, eliniz, ayağınız titriyor sanki adamları siz seçmiyorsunuz da uzaylı konsey seçiyor... Sözünüzün arkasında durun, omurgalı olun, korkmayın, çekinmeyin bu insanlardan.

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Erkan Can :

akp li bir yönetici halkın arasına mı karışmış,yok canım öyle şey mi olur 12316551 polis 165561 adet koruma,fotoğrafçı,berber vs bir konvoyla hareket etmesi gerekiyordu,kınıyoruz kendisini

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mehmet:

tiyatrodur o ben yıllar oldu vekil, vali, belediye başkanı görmeyeli. adamların halktan haberi yok.

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ahmet burak dogan:

bu adam bir harika gerçekten ak partili ama on numara insan böyle insanlara ihtiyacımız var

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O Z:

Lafa bak. "AK partili ama"

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şahabettin Ayyıldız:

Doğruyu söylemek suç olmasa gerek kurum a gelince çed raporunun toprak kaymasıyla alakasi yok diyor (Çevre ve şehircilik bakani idi)

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İbrahim Demirel:

Bir yerlere çekmeye gerek yok. Taksici abiye saygı duymak gerek istediği partiyi destekleyebilir. Ayrıca Başkanı da tebrik etmek gerek güzel bir sohbet olmuş. Kırmadan, hakaret etmeden herkes görüşünü söyleyebilir.

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SUNSET null:

çift taraflı hoşgörü olunca neşeli insanlar ortaya çıkıyor.

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HALİS ER:

Dem liden oy isteyen yok

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Aras Yılmaz:

Bu taksici İlyas Salmanin sarı Mercedes filmindeki kamyon süren dayı değil mi :)

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