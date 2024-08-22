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Güney Kore Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye Gözdağı Verdi

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin ülkelerine yönelik işgal girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini açıkladı. Yoon, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ordunun güçlü askeri hazırlığının önemine vurgu yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Zorla birleşme hayalleri kuran ve Güney Kore'ye göz diken Kuzey Kore'nin ülkemize yönelik herhangi bir işgal girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini açıkça ifade etmeliyiz" dedi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik sürerken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol gözdağı verdi. Yongin şehrinde bulunan Kara Operasyonları Komutanlığı'nı ziyaret ederek ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) tatbikatı hakkında yetkililerden bilgi alan Yoon, burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin provokasyonları konusunda uyardı. Yoon, "Kuzey Kore rejimi her an provokasyon yapabilecek dünyadaki en tehlikeli gruptur. Sadece ordumuzun güçlü askeri hazırlığı onların yanlış hesaplarını önleyebilir" dedi.

ABD ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların müttefiklerin birleşik savunma duruşunu güçlendirdiğini vurgulayan Yoon, "Zorla birleşme hayalleri kuran ve Güney Kore'ye göz diken Kuzey Kore'nin ülkemize yönelik herhangi bir işgal girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini açıkça ifade etmeliyiz" dedi.

Kuzey Kore'nin elindeki silah sistemlerinin tehlikesine dikkat çeken Yoon, "Pyongyang'ın uzun menzilli top ve füze üslerini muhtemel bir savaşın ilk aşamalarında etkisiz hale getirmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Güney Kore ve ABD ortak tatbikata başlamıştı

Güney Kore ve ABD topyekun savaş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bilgisayar simülasyonları ile sivil savunma eğitimlerini de içeren tatbikat kapsamında amfibi çıkarma ve canlı atış tatbikatları gibi 48 saha eğitiminin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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