Güney Afrika, İsrailli maslahatgüzarını "istenmeyen kişi" ilan etti

Gazze nedeniyle İsrail ile diplomatik gerilim yaşayan Güney Afrika, yeni bir karar daha aldı. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Pretoria Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ın istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildiği duyurdu. Yapılan açıklamada, Seidman'ın 72 saat içinde ülkeden ayrılmasının gerektiği belirtildi. Seidman, "Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan, diplomatik teamül ve uygulamaların kabul edilemez ihlalleri" ile suçlandı. Bakanlık, "Bu ihlaller arasında, İsrail'in resmi sosyal medya platformlarının Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya yönelik aşağılayıcı saldırılar başlatmak için defalarca kullanılması ve üst düzey İsrailli yetkililerin sözde ziyaretleri hakkında Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'na kasıtlı olarak bilgi verilmemesi yer almaktadır" açıklamasını yaptı. - PRETORIA