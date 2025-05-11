Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama: Pek çok konuda anlaştık
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek

Milletin Adamları Yalnız Değildir

Milletin Adamları Yalnız Değildir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Hakan Fidan'ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Fidan'ın liderliğinde yürütülen yerli ve milli dış politika vizyonunun milletin iradesini güçlendirdiğini belirten Gündüz, 'Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını yüreğinde taşır' diyerek desteklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, milletin adamlarının yalnız olmadığını belirterek, "Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını sırtında değil, yüreğinde taşır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uzun yıllar boyunca devletin kritik kurumlarında yürüttüğü görevlerle sadece diplomasi masalarında değil, istiklal ve istikbal mücadelesinin tam ortasında bulunduğunu, dış mihrakların ve ihanet odaklarının korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Fidan'ın şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yerli ve milli dış politika vizyonunun taşıyıcısı olduğunu ifade eden Gündüz, "Cumhurbaşkanımızla birlikte atılan her adım; manda ve vesayet zincirlerinin kırılması, millet iradesinin tahkim edilmesi ve mazlum coğrafyaların sesi olunması anlamına gelir. Sayın Fidan'ın bu kutlu yolda 'her kavgaya girerim' diyerek ortaya koyduğu duruş, aslında bir devlet aklının, bir millet sevdasının ifadesidir. Bizler de sivil toplumun sesi olarak ilan ediyoruz; milletin adamları yalnız değildir. Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını sırtında değil, yüreğinde taşır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli bekamıza yönelen her tehdit karşısında biz de safımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yol, bağımsız Türkiye'nin, güçlü devletin, mazlumun yanında duran büyük milletin yoludur. Bu açıklamayla Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımızın tüm yol arkadaşlarına desteğimizi bir kez daha ilan ediyor, her kavgada yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

Putin ateşkes ilan etti: Ukrayna ile İstanbul'da masaya oturalım
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel felaketi! 62 ölü, 30 yaralı

Ülke sular altında! 62 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.