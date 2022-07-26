Gündeme bomba gibi düşen erken seçim iddiası! Dillendirilen tarihin de özel bir anlamı var - Haberler

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Gündeme bomba gibi düşen erken seçim iddiası! Dillendirilen tarihin de özel bir anlamı var

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan erken seçimlerinde 14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacağı öne sürüldü. Erken seçim tarihi olarak dillendirilen 14 Mayıs'ın AK Parti için özel bir anlamı var.

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Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken sosyal medyada ortaya atılan "Seçim 14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak" şeklindeki iddia bir anda günün konusu oldu.

14 MAYIS TARİHİNİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR

İddiaya göre; 14 Mayıs tarihinin seçilmesinin de özel bir anlamı var. Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' sloganıyla girdiği seçimde oyların yüzde 52,7'sini alarak iktidara gelmişti. AK Parti'nin de 73 yıl sonra aynı gün, benzer seçim mesajları ve sloganlarıyla seçime girmeyi hedeflediği öne sürüldü.

AK PARTİ BU KEZ TEMKİNLİ

Seçimler 14 Mayıs'ta yapılırsa, okullar kapanmadan önce yapılmış olacak. 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde, AK Parti seçmenlerinin şehir dışında bulundukları için oy kullanmaya gidemedikleri iddia edilmişti. Tüm Türkiye'nin sonucunu merak ettiği seçimde AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım kaybetmiş, CHP'nin adayıEkrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini yüzde 54,21 oy oranı ile kazanmıştı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ "ZAMANINDA YAPILACAK" DİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını ifade ediyor. Erdoğan, son açıklamalarından birinde "Bay Kemal, kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla" ifadelerine yer vermişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

Serkan Eryeler:

14 mayısta yapılacak seçim erken seçim olmaz 1 ay önce olan seçimin neresi erken ya

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Gamer Amca Tv:

erken secim olsa ne olacak . sonuc simdiden belli .... 6 li masanın adayı belli oldu mu ?

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Umit Cetin:

ülkesini seven cumhurbaşkanımızı destekler hdplye kol kola gezenlerle işi olmaz

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