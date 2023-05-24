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Günay'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Günay'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Politika Haberleri

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Emine Nur Günay Milletvekili Eskişehir Bozkurt Politika Haberler

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