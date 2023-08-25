Gümüşhacıköy'de Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ağustos ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi ve Altınöz, tayin olduğu Çelikhan ilçesine helallik istedi.