Gümüşhacıköy'de Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
Politika Haberleri
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ağustos ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi ve Altınöz, tayin olduğu Çelikhan ilçesine helallik istedi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ağustos ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Altınöz, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine tayin olduğunu anımsatarak kurum müdürleri ve muhtarlardan helallik istedi.
Toplantıya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şaban Sağlam, muhtarlar ile kurum müdürleri katıldı.