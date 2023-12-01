Gümrük Muhafaza Ekipleri Uyuşturucu Ticaretine Darbe Vurdu

İSTANBUL Ambarlı Limanı'nda 63 kilo ağırlığında 359 bin uyuşturucu hap, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 66 milyon lira olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda bir konteynerin içindeki ahşap bloklara gizlenmiş vaziyette, 63 kilo ağırlığında 359 bin uyuşturucu hap, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Konuyla ilgili açıklamayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Polat yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, gümrük kapıları ve limanlarımızda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilogram ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yaklaşık değeri 66 milyon lira olan yakalamalarla gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.