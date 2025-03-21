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Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha
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Yolsuzluk ve terör soruşturmalarından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı için hakkında bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İFADELER ALINIYOR

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

"KREŞ AÇTIĞIM İÇİN SORUŞTURMA AÇILMIŞ"

Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabı üzerinden hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu. Kreş projelerinin devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum." dedi.

Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

senin için hiçbirşey suç değil ki sana herşey serbest sana kim karışabilir ülkenin herşeyi sensin sağlık bakanı eğitim bakanı karayolları milli savunma sen herşeysin sana kimse başka kurumların işlerine kariştıgın için karışabilirmi ayıp ederler sen ne yol bilirsin ne yordan bilirsin ne kural bilirsin herşeyin bi adabi var bilmiyordun şimdi öğrenirsin

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

İş adamlarına gelince vergi muafiyeti sağla kendine gelince Saray da en lüks yaşam . 6 yıl boyunca İBB bütçesine baktım 1 Trilyon TL yi geçmiş değil adamlar diyor 560 milyar TL çalmış Hırsız her kesi hırsız sanır

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Haber YorumlarıHeisenberg:

erdoğan ve eşrafı memleketi soydu soğana çevirdi hala soyuyor bu kadar sesiniz çıkmadı. erdoğan çalınca normal mi ?

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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Emekli maaşı 14 500 İşçi maaşı 22 Bin TL Gençler de umut istiyor Bunun seçmen kitlesi bu iki tabaka zaten ikisi de zor geçiniyor o yüzden büyük hezimet yaşıyacak :)

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Sen o kreşi kaç paraya açtın. Gerçek maliyeti nedir. İhale yaptın mı. İhaleyi alan paravan şirketlerinden biri mi. 3 maliyeti 10 gösterip parayı bir cebinden diğerine mi koydun. O kreşte çalışanlar kim kaç para maaş veriliyor. Kreşi açarken gerekli izinleri aldın mı yönetmeliğe uygun yapildi mi. Ama sana göre herşey kolay İmamoğlu. 3 senede 119 gayrimenkul satın almışsın maşallah Allah artırsın.

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

hadi yalancı kreş için kimse soruşturma açmaz. o kreşin açılış şekli ve amacı size illegal hizmet ediyorsa kreş adı altında başka işler var ise elbette ki soruşturulacaksın

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Haber Yorumlarıws7mzmktz8:

arkadas kres acmislar sanki kendileri aciyor ins ruhsati alan buyuk firmalara kres yapma dilekcesi almadan da ruhsatlarini vermiyorlar sonra belediye olarak yaptim ettim bok yaptin vatadasa zorla kres yaptiriyorsunuz

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Haber YorumlarıEkSeS:

Kre? senin neyine .. villalardan ve zenginliğinden bahset !

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Haber YorumlarıMarta Pata:

Akpli çakallar ihale fiyat sorgular olmuş ahahah.güldürmeyin adamı

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Haber YorumlarıShef :

Maskelemek güzeldir, Kreş diyeceksiniz, Aç insanları et lokantası açarak doyurduk diyeceksiniz tabiki. Peki ya belgeler ? İtiraflar .... vs. bunlar ne olacak ?

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