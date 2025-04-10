Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda atama kararına imza attı. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na kritik bir isim atandı.

GÖKSAL AŞAN BAŞDANIŞMANLIĞA ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göksel Aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

Göksel Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılnda "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını aldı.

Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı görevine getirildi.

Aşan, 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştı.