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Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek

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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği açıklandı.

DEM PARTİ VE EMEP DESTEKLENECEK

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP'in adaylarını destekleme kararı aldı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ADAYLARI KİM?

İttifak bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'yken, EMEP Partisi'nin adayı ise Halil İmrek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Gökhan Zan Hatay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ayhan Kökemli:

Bu solcuyum diyen partilerin yok demekki farkları, dem den.

134
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girilmez:

tipe bakmak yeterli

119
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Bordo Bere:

ASLINDA IKI PARTI BIRLESIP YENI PARTI KURSALAR IYI OLUR HAIN VE KANSIZLAR PARTISI

101
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sade vatandaş:

tipinden belli ne olduğu vatansever ayağı yapıp bölücülere destek vermek iki yüzlülüktür

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9
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Umut Atalay:

bu saatten sonra sol partilere güvenim kalmadı kendime solcuyum demeye bile utanıyorum

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almırt:

Gökhan zan kendini bitirdi.

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haksız mıyım:

yani? yok birbirlerinden farkı bunların. şer ittifakı bunlarınki. cehp de yer bulamayan, tipe, olmadı dem e... serra gibi, sezgin gibi mesela...

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Nihat Karabacak:

Bu demokrasi ne garip bir şey,ben hainim diyorsun ortada rahat rahat geziyorsun.

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Önder Akgül:

Günü geldiğinde ülkemze düşman olanlardan hailik yapanlardan hesap soracağız.

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