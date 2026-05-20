Güney Kıbrıslı Savunma Bakanı Palmas, İngiltere'de üsler konusunu görüştü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Savunma Bakanı John Healey görüştü. Palmas'ın Healey ile yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs'ta üsler bölgesi ve çevresinde ikamet eden sivillerin güvenliği konusunun da ele alındığı bildirildi. Palmas, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, İngiliz bakanla çok yapıcı bir ortamda karşılıklı anlayışa dayalı bir görüşme yaptıklarını belirtti. İngiliz mevkidaşıyla Orta Doğu'daki durum, ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşlarını ele aldıklarını belirten Palmas, İngiltere ile ikili ilişkilerinin ise genel anlamda iyi olduğunu vurguladı.

Palmas, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin de görüşmede gündeme geldiğini ve bölgesel çatışma dönemlerinde üsler çevresindeki bölgelerde ikamet edenlerin korunması için güvenlik önlemlerinin arttırılmasına dair konuları da ele aldıklarını belirterek, ayrıca savunma sanayii alanında işbirliğinin arttırılmasının ele alındığını kaydetti. - LEFKOŞA

