GKRY-İsrail su protokolü tepki çekti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) sözde Lefkoşa Bölgesel Yerel Yönetim Kuruluşu ile İsrailli su şirketi "Mekorot" arasında su yönetimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma, Mekorot'un Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle Rum kamuoyunun bir bölümünde tepkiyle karşılandı.

GKRY'de faaliyet gösteren sözde Lefkoşa Bölgesel Yerel Yönetim Kuruluşu, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su kayıplarının azaltılması amacıyla İsrailli su şirketi "Mekorot" ile iş birliği protokolü imzaladı. GKRY basınında yer alan haberlere göre protokol, sözde Lefkoşa Bölgesel Yerel Yönetim Kuruluşu Başkanı Konstantinos Yiorkacis ile Mekorot İcra Kurulu Başkanı Barak Graber tarafından imzalandı. İmza törenine GKRY'nin İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ile Rum yönetimi yetkilileri de katıldı.

İmza töreninde konuşan Yiorkacis, iki kurumun da su kıtlığıyla mücadele eden bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirterek, iklim değişikliğinin ortak çözümler gerektiren bölgesel bir sorun olduğunu söyledi. Mekorot'un deniz suyunun arıtılması, atık suların yeniden kullanımı ve akıllı su şebekeleri konusundaki deneyiminden yararlanacaklarını ifade eden Yiorkacis, modern altyapı, dijital dönüşüm ve inovasyona yatırım yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Graber ise İsrail ile Kıbrıs'ın benzer iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, iki halkın da su kaynaklarının verimli yönetimi konusunda ortak sorumluluk taşıdığını söyledi.

Anolik ise suyun yalnızca çevresel değil aynı zamanda stratejik bir unsur olduğunu belirterek, İsrail'in su yönetimi alanındaki birikiminin bu ortaklıkla GKRY'nin hizmetine sunulacağını savundu. Anolik, Mekorot'un daha önce Larnaka ve Limasol'daki su arıtma projelerinde de görev aldığını hatırlatarak, yeni protokolün mevcut iş birliğini daha da ileri taşıyacağını savundu.

Anlaşma Rum kamuoyunda tepkilere neden oldu

Protokolün imzalanmasının ardından Rum kamuoyunda ve bazı siyasi çevrelerde anlaşmaya yönelik eleştiriler yükseldi. Tepki gösteren kesimler, Mekorot'un işgal altındaki Batı Şeria'daki su kaynaklarını kontrol eden ve Filistinlilerin suya erişimini kısıtlayan politikaların uygulanmasında rol oynadığını belirtti.

Yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin kendi su kaynaklarını kullanmalarına yönelik kısıtlamalar getirildiği, Mekorot'un "su apartheidı" olarak nitelendirilen uygulamaların bir parçası olduğu kaydedildi.

Anlaşmayı eleştiren Rum çevreleri, uluslararası hukuka aykırı uygulamalarla suçlanan bir şirketle GKRY kurumlarının iş birliği yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, su yönetimi alanındaki bu ortaklığın etik ve hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı