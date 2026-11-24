Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) casusluk şüphesiyle sınır dışı edilen iki Rus diplomattan birinin Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU bünyesinde görev yaptığı öne sürülürken, diplomatların AB'nin gizli bilgilerine ve yaptırım kapsamındaki teknolojilere ulaşmaya çalıştığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), istihbarat servisinin yürüttüğü operasyon kapsamında casusluk şüphesiyle iki Rus diplomatı geçen hafta ülkeden sınır dışı etti. Rusya'nın Lefkoşa Büyükelçiliği'nde ataşe olarak görev yaptığı ortaya çıkan 45 yaşındaki Aleksandr Şevtsov ve 27 yaşındaki Nikita Sergeyev'in GKRY ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin gizli bilgileri elde etmeye çalışan bir istihbarat ağıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilirken, Rusya ve ABD medyasında olayla ilgili yeni gelişmelere gündeme geldi.

Rus medyası diplomatların eylemlerini gündeme taşıdı

Rus araştırma ve haber kuruluşu The Insider'ın haberinde, Şevtsov'un Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun Moskova'daki merkezinde bulunan 45807 numaralı askeri birlikte görev yaptığı öne sürüldü. Şevtsov'un daha önce uydu haberleşmesi alanında faaliyet gösteren 03113 numaralı askeri birlikte de görev yaptığı ve 2018 ile 2019 yıllarında birçok kez Ukrayna'ya seyahat ettiği aktarıldı.

Diğer diplomat Sergeyev'in ise 1999 yılında Kırım'ın Sivastopol kentinde doğduğu ve Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde eğitim gördüğüne ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi. Sergeyev'in, 17 Mart 2024'te Rusya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri sırasında, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestoya katılmak üzere büyükelçilik önünde toplanan Rus vatandaşlarını cep telefonuyla görüntülediği kaydedildi. Ancak Sergeyev'in Rus istihbarat teşkilatlarıyla doğrudan bağlantısına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

AB'nin gizli bilgilerine ulaşmaya çalıştıkları iddia edildi

ABD merkezli Politico'ya konuşan iki üst düzey Rum yetkili, Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KYP), GKRY ve Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğine ilişkin gizli bilgileri elde etmeye çalışan bir istihbarat ağını ortaya çıkardığını belirtti. Rus diplomatların, görevleri gereği gizli bilgilere erişim yetkisi bulunan Rum vatandaşlarıyla temas kurduğu ve AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya transferi yasaklanan teknolojilere ulaşmaya çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu istihbarat faaliyetlerinin, GKRY'nin 2026'nın ilk yarısında yürüttüğü AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da devam ettiği iddia edildi.

İki diplomatın isimleri resmi listeden çıkarıldı

GKRY Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan diplomatik temsilcilikler listesinde ekim ayında Rusya'nın 36 diplomatik personelinin bulunduğu, kasım ayında ise bu sayının 34'e düştüğü belirlendi. Şevtsov ve Sergeyev'in isimlerinin 19 Kasım'da güncellenen listede yer almadığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı