DEM Parti'li Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamanın yeniden yapılmasını istedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamanın yeniden yapılmasını talep etti.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ı cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Yüksel Güran'ın masum olduğunu iddia eden Gergerlioğlu, "Anne Yüksel Güran, kızı öldürüldükten sonra bir de üstüne 'katil' diye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir masumdur. Ben araştırdım. Bunu kabul etmiyorum. Yargılama tekrar yapılmalı." ifadelerini kullandı.