Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde anlamlı ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen valiler buluşması, Batman'ın Gercüş ilçesi için gurur dolu anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen valiler buluşması, Batman'ın Gercüş ilçesi için gurur dolu anlara sahne oldu. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, başarılı çalışmalarıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mülki idare amirleri bir araya geldi. Gercüş'te eğitimden tarıma, spordan kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Kaymakam Muhammed Öztaş, ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adını taşıyan bu anlamlı ödül, mülki idare amirliği mesleğini özveriyle yerine getiren, halkla iç içe ve çözüm odaklı projeler üreten isimlere veriliyor.

Törenin ardından tebrikleri kabul eden Kaymakam Muhammed Öztaş, bu ödülün tüm Gercüş halkının desteğiyle kazanıldığını ve çalışma azimlerini daha da arttıracağını vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
