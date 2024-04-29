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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Mısırlı mevkidaşı Osama Askar ile bir araya geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Mısırlı mevkidaşı Osama Askar ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Metin Gürak Korgeneral Orgeneral Ankara Mısır Diplomasi Politika Güncel Haberler

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