Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan'ın da yer aldığı görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bayraktaroğlu ve Ergün, ziyaretleri sırasında Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde de incelemelerde bulunmuştu. Orgeneral Bayraktaroğlu, ayrıca Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etmiş, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda da incelemelerde bulunmuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
