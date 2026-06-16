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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Walker'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Walker'i kabul etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ile bir araya geldi. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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