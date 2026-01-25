Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Eskişehir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Eskişehir'de
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti ve burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Programına devam etmek üzere AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçecek.

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'ı görevine yeni atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz karşıladı. Daha sonra Vali Yılmaz ile birlikte valilik binasına geçen Bakan Bak, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Bak, valilik makamında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, programına AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndaki ziyaret ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

