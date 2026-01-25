Gençlik ve Spor Bakanı Bak Eskişehir'de

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'ı görevine yeni atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz karşıladı. Daha sonra Vali Yılmaz ile birlikte valilik binasına geçen Bakan Bak, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Bak, valilik makamında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, programına AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndaki ziyaret ile devam edecek. - ESKİŞEHİR