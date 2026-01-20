Davutoğlu'ndan Bayrak Savunması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bayrağımıza yapılan bu saygısızlık, aralarında şehitleri bu bayrağa sarılmış Kürt vatandaşlarımızın da bulunduğu 86 milyonluk aziz milletimizin tamamına yapılmış açık bir saldırıdır ve asla cezasız, karşılıksız bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

