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Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün Isparta'da Gazetecilerle Buluştu

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Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Isparta'da gazetecilerle bir araya geldi ve parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstün, seçimlerden sonra yapılan yurt gezileriyle teşkilat durumlarını değerlendirdiklerini ve ülkenin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Isparta'da gazetecilerle bir araya geldi.

Üstün, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, yurt gezilerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde seçimlerden sonra teşkilatlarının durumunu da görme fırsatı bulduklarını ifade eden Üstün, kentlerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

Partisinin 2023 seçimlerinde 10 milletvekiliyle mecliste yer aldığını anlatan Üstün şunları söyledi:

"Aynı zamanda Saadet Partisi'yle grup kurarak mecliste son derece etkin bir muhalefet yaptık. Meclis kayıtlarına bakıldığında en fazla soru önergesi veren, kürsüyü en etkin kullanan ve grup konuşmalarında en fazla muhalefetin sesi olan bir grup haline geldik. Ülkenin büyük sorunları var bunun farkındayız, ülke yönetilemiyor. Seçimler, ülkede var olan sorunların çözümü için yapılır. Seçimler sorunlarımıza çözüm oldu mu? Seçimlerin üstünden geçeli 1 buçuk yıl oldu. Normal şartlarda 1 buçuk yıl içerisinde seçimlere giderken var olan sorunların artık çözülüyor olması gerekirdi."

Kaynak: AA / Politika

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