Haberler

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı

'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı Haber Videosunu İzle
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Adem Yıldırım'ın "Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri tartışma çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterirken, Başkanvekili Pervin Buldan "Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz" dedi. Ara sırasında sözlerin tekrarlanmasıyla CHP'li vekiller AK Parti sıralarına yöneldi, araya girenler gerginliği yatıştırdı.

  • AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda 'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözlerini kullandı.
  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım'ın sözlerine 'Eğer bunu İsmet Paşa için söylüyorsan yazıklar olsun' diyerek karşılık verdi.
  • TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tartışmaya müdahil olarak 'Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun bugünkü oturumu tartışmayla başladı. Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşanırken, CHP'li vekillerin AK Parti sıralarına yöneldiği anlarda araya giren diğer milletvekilleri tansiyonu düşürdü.

"GELDİ İSMET, GİTTİ KISMET" SÖZLERİ ORTAMI GERDİ

Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Sizin çocuklarınızın isimlerine bakıyorum ne bir tane İsmet var ne Kemal var ne Mustafa var" ifadelerini kullandı. Bu sözlere CHP sıralarından tepki geldi.

BAŞARIR: EĞER İSMET PAŞA İÇİN SÖYLÜYORSAN YAZIKLAR OLSUN

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığına göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım'a "Bu sözleri kimse söylüyorsun? Eğer bunu İsmet Paşa için söylüyorsan yazıklar olsun" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'da gerilim arttı.

BULDAN: KİMSE KİMSDEN İZİN ALMAZ

Tartışmaya TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da müdahil oldu. Buldan, "Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz" dedi. Yaşananların ardından oturuma ara verildi.

VEKİLLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Verilen arada AK Partili Adem Yıldırım'ın sözlerini tekrarlaması üzerine gerilimin yeniden yükseldiği, bunun ardından CHP'li milletvekillerinin Yıldırım ve AK Parti'li vekillerin üzerine yürüdüğü aktarıldı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Allah ismeti ameliyle muamele etsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi