'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun bugünkü oturumu tartışmayla başladı. Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşanırken, CHP'li vekillerin AK Parti sıralarına yöneldiği anlarda araya giren diğer milletvekilleri tansiyonu düşürdü.

"GELDİ İSMET, GİTTİ KISMET" SÖZLERİ ORTAMI GERDİ

Gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Sizin çocuklarınızın isimlerine bakıyorum ne bir tane İsmet var ne Kemal var ne Mustafa var" ifadelerini kullandı. Bu sözlere CHP sıralarından tepki geldi.

BAŞARIR: EĞER İSMET PAŞA İÇİN SÖYLÜYORSAN YAZIKLAR OLSUN

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığına göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım'a "Bu sözleri kimse söylüyorsun? Eğer bunu İsmet Paşa için söylüyorsan yazıklar olsun" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'da gerilim arttı.

BULDAN: KİMSE KİMSDEN İZİN ALMAZ

Tartışmaya TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da müdahil oldu. Buldan, "Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz" dedi. Yaşananların ardından oturuma ara verildi.

VEKİLLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Verilen arada AK Partili Adem Yıldırım'ın sözlerini tekrarlaması üzerine gerilimin yeniden yükseldiği, bunun ardından CHP'li milletvekillerinin Yıldırım ve AK Parti'li vekillerin üzerine yürüdüğü aktarıldı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.