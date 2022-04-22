Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi - Haberler

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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

İftar programına Kaymakam Hakan Alkan, Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve hastane personeli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Alkan, "Bugünkü iftarımızı İlçe Hastanesinde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte açıyoruz. Sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Alkan, Kütahya, İftar, Gediz, Politika, Haberler

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