Gediz Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek personelinin haftasını kutladı.

Zabıta Müdürlüğünde personelin günlerini tebrik eden Başkan Akçadurak, zabıtalar yaptıkları denetim ve çalışmalarla halkımıza düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları hazırlıyorlar dedi.

Başkan Akçadurak, "Zabıtalarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Gediz Belediyesi Zabıta personelimizin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatı'nın Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" açıklamasına bulundu. - KÜTAHYA