Geceyi Ankara'da geçiren Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne gecikmeli katıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uçağında yaşanan arıza nedeniyle acil iniş yaptığı Ankara'da geceyi geçirmesinin ardından zirveye gecikmeli olarak katıldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla başladı. Zirveye Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan eş başkanlık ediyor. Erivan'daki Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirveye gelen liderlerin Paşinyan tarafından karşılanmasının ardından zirvenin açılış oturumu geleneksel ve modern dans gösterisiyle başladı. Ardından zirveye katılan liderler, sahneye geçerek aile fotoğrafına katıldı.

Liderler aile fotoğrafı çektirirken, dün uçağında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de zirveye geldi. Geceyi Ankara'da geçiren Sanchez, zirveye gecikmeli olarak katılırken Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından karşılandı.

Sanchez, daha sonra zirve oturumuna katıldı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
