Gece kulübünde Ekrem İmamoğlu'nun sesiyle dans ettiler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı sonrası sokaklarda gerilim yükselirken, Harbiye'deki bir gece kulübünde çekilen videoda İmamoğlu'nun konuşması müzikle birleştirildi. İmamoğlu'nun sesiyle dans eden grubun görüntüleri viral oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası eylemler sürerken bir gece kulübünde çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.