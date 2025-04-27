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Gazze'de Sivil Kaybı 52 Bin 243'e Yükseldi

Gazze'de Sivil Kaybı 52 Bin 243'e Yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden bombardımanlar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 52 bin 243'e, yaralı sayısı ise 117 bin 639'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 51 cenaze ve 115 yaralı getirildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yoğun bombardımanında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 52 bin 243'e, yaralı sayısı 117 bin 639'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi, son yıllarda dünyanın en fazla acı çeken bölgelerinden biri haline gelirken, dünya bölgedeki soykırıma gözlerini kapatmaya devam ediyor. Bölge, her geçen gün artan sivil kayıplar ve yıkımlarla yüzleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 51 cenaze ve 115 yaralı getirildi. Cenazelerden 11'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 2 bin 151 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 598 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da paylaşan Filistin Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 52 bin 243'e, yaralı sayısının 117 bin 639'a yükseldiğini aktardı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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