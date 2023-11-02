Gaziantep'te düzensiz göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

GAZİANTEP'te, düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha önce de aynı suçu işlediği belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait 5 cep telefonu, 3 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan ismi açıklanmayan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.