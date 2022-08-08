Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt DP'den ihraç edilecek mi? Cevabı bizzat genel başkanı verdi

Katıldığı televizyon programında tartıştığı gazeteciye korumasıyla birlikte saldıran Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyası Ankara'ya gönderildi. Enginyurt'un partisinden ihraç edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruyu ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal açıkladı. Uysal, şu anda böyle bir sürecin olmadığını ifade etti.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz cumartesi günü katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'le tartıştı. Programın araya girmesinin ardından ise Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi, Şimşek'e saldırdı. Bu anlar anbean kaydedilirken, Enginyurt ve korumasına her kesimden tepki geldi. Olayın ardından Cemal Enginyurt'un dosyası Ankara'ya gönderilirken, koruması da tutuklandı.

İHRAÇ KONUSU GÜNDEME GELDİ

Darp olayının ardından Cemal Enginyurt'un partisinden ihraç edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu soruyu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bizzat yanıtladı. Medyablok'ta yer alan habere göre, "Cemal Enginyurt hakkında ihraç süreci başlatılacak mı?" sorusunun yöneltildiği Uysal, "Hayır, böyle bir sürecimiz yok" yanıtı verdi.

"ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ, DEĞERLENDİRME YAPARIZ"

Uysal, "Yapılan hareketin arkasında mısınız?" sorusunu ise, "Soru bir defa soru değil. Anlamaya çalışıyoruz, değerlendirme yaparız" diye cevapladı.