Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Tolga Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Şardan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında gözaltına alındı.

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMAKLA SUÇLANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü bir internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan'ın gözaltına alındığı da bildirildi.