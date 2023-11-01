Gazeteci Dinçer Gökçe, Basın Özgürlüğü ve Basın Hukuku Kitapları Okuması Şartıyla Serbest Bırakıldı

Sorumlu yazı işleri müdürü olduğu internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe, 'basın özgürlüğü ve basın hukukuyla ilgili kitaplar okumasını' içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halk TV muhabiri, gazeteci Dinçer Gökçe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" haberini gerekçe göstererek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Gökçe, savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV muhabiri, gazeteci Dinçer Gökçe'nin "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" haberi gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"26.10.2023 Perşembe günü saat 19.29 tarihinde halk tv com tr haber sitesinde yayınlanan 'çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı' başlıklı haber içeriğinde; yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E. D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D.'nin Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede;

Haber içeriğinde adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ile Edirne Kapalı İnfaz Kurumunda infaz etmekte oldukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup, kamuoyu nazarında yargıya olan güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür.

Tamamen gerçeğe aykırı haber yapılmak suretiyle kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilerek, adı geçen haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcılığınca Resen Soruşturma başlatılmış ve şüpheli 01.11.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır."

Gazeteci Dinçer Gökçe, savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.