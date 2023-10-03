Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltından Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Arslan'ın terör örgütü propagandası yapma ve suçu övme suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. Arslan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Arslan savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.