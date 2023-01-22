Fuhuş yaptırmaktan 33 yıl 9 ay hapis cezası alan şahıs: Bana bu cezayı veren FETÖ'cü

Kayseri'de, 'fuhşa teşvik' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kelepçelenerek adliyeye götürülen şahıs, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Bana bu cezayı veren FETÖ'cü. FETÖ'cüler bizi bu cezayla korkutamaz. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Allah askerimize zeval vermesin" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ADRESİNE DÜZENLENEN BASKINLA YAKALANDI

Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"FETÖ'CÜLER BİZİ BU CEZAYLA KORKUTAMAZ"

Polis ekiplerinin adliyeye götürdüğü şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bana bu cezayı veren FETÖ'cü. FETÖ'cüler bizi bu cezayla korkutamaz. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Allah askerimize zeval vermesin" diye konuştu.

İŞLEMLERİ SONRASI CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan O.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.