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Fuhuş yaptırmaktan 33 yıl 9 ay hapis cezası alan şahıs: Bana bu cezayı veren FETÖ'cü

Politika Haberleri

Kayseri'de, 'fuhşa teşvik' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kelepçelenerek adliyeye götürülen şahıs, kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Bana bu cezayı veren FETÖ'cü. FETÖ'cüler bizi bu cezayla korkutamaz. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Allah askerimize zeval vermesin" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis ekiplerinin adliyeye götürdüğü şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bana bu cezayı veren FETÖ'cü. FETÖ'cüler bizi bu cezayla korkutamaz. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Allah askerimize zeval vermesin" diye konuştu.

Gözaltına alınan O.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kayseri Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Abdullah :

Yaptığı işaret her şeyi anlatiyor zaten

Cevap Yaz 11 22 Yayından Kaldır
Ali Baş:

Bu işi yapacak tasvip edecek gerçek milliyetçi çıksın eşek gibi anırırım

3 4 Yayından Kaldır
500
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