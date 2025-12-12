Haberler

Avrupa, ABD ve Ukrayna, barış anlaşmasının ana hatlarını belirleyecek ortak zemin için çalışmaya devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya sunulabilecek bir barış anlaşmasının ana hatlarını belirlemek için çalıştığını açıkladı. Müzakerelerin devam edeceği belirtilirken, Zelenskiy Almanya'da önemli bir toplantıya katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın, Ukrayna için güvenlik garantileri de dahil olmak üzere, Rusya'ya sunulabilecek bir barış anlaşmasının ana hatlarını belirleyecek ortak bir zemin bulmak için hala çalıştığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması için Ukrayna, ABD ve Avrupa arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Adı açıklanmayan Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın, Ukrayna için güvenlik garantileri de dahil olmak üzere, Rusya'ya sunulabilecek bir barış anlaşmasının ana hatlarını belirleyecek ortak bir zemin bulmak için hala çalıştığını açıklayarak, "Amacımız, müzakereler için sağlam bir ortak zemin oluşturmak. Bu ortak zemin Ukraynalıları, ABD'lileri ve Avrupalıları birleştirmeli. Bu, ABD'li müzakerecilerin uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın egemenlik çıkarlarına saygı duyan, sağlam ve kalıcı bir barış teklifini, Ruslara sunmasını sağlayacak" dedi.

Henüz taraflar arasında ortak bir belgenin olmadığını ifade eden yetkili, tüm tarafların önümüzdeki günlerde çeşitli görüşmeler ve toplantılar yoluyla müzakereleri sürdüreceğini söyledi.

Zelenskiy ve Avrupalı liderler 15 Aralık'ta Berlin'de bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Ukrayna konulu bir toplantıya katılacak. Toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın katılması bekleniyor. - PARİS

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

