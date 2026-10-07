Haberler

Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini dezenformasyon iddiasıyla bakanlığa çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad'ın lise eylemlerine ilişkin dezenformasyon iddiasıyla bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Confavreux, İran'ın Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard'ı çağırmasını haksız buldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran Dışişleri Bakanlığı'nı Fransa'da devam eden lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlayarak, İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Fransa ile İran arasında Fransa'da yaklaşık iki haftadır devam eden lise protestoları nedeniyle diplomatik gerilim yaşandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran yönetiminin Fransa'daki öğrenci protestolarına ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü savundu. Confavreux, bu gerekçeyle İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. İranlı diplomata İran Dışişleri Bakanlığı tarafından çevrim içi ortamda dolaşıma sokulan "yanlış içeriklerin" kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirten Confavreux, "Bu utanç verici provokasyonlar son bulmalı" ifadelerini kullandı.

Confavreux ayrıca, İran yönetiminin de bir gün önce Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını hatırlatarak, bu kararın haksız olduğunu söyledi.

İran devlet basınında yer alan haberlerde, Cochard'ın Fransa'daki protestolar sırasında öğrencilere yönelik şiddet kullanımı ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcı karşısına çıktı
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
Gökçe'nin katil zanlısının takipçisi yaklaşık 15 kat arttı, yakışıklı yorumlar tepki çekti

Gökçe'yi vahşice katlettikten sonra takipçisi arttı

Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım

Siyasete girdi! Milli voleybolcudan manidar Cemil Tugay paylaşımı
İmamoğlu davasında dikkat çeken itiraf: 200 bin doları iki seferde teslim ettim

İmamoğlu davasında 200 bin dolarlık rüşvet itirafı