Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini dezenformasyon iddiasıyla bakanlığa çağırdı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran Dışişleri Bakanlığı'nı Fransa'da devam eden lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlayarak, İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Fransa ile İran arasında Fransa'da yaklaşık iki haftadır devam eden lise protestoları nedeniyle diplomatik gerilim yaşandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran yönetiminin Fransa'daki öğrenci protestolarına ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü savundu. Confavreux, bu gerekçeyle İran'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. İranlı diplomata İran Dışişleri Bakanlığı tarafından çevrim içi ortamda dolaşıma sokulan "yanlış içeriklerin" kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirten Confavreux, "Bu utanç verici provokasyonlar son bulmalı" ifadelerini kullandı.

Confavreux ayrıca, İran yönetiminin de bir gün önce Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını hatırlatarak, bu kararın haksız olduğunu söyledi.

İran devlet basınında yer alan haberlerde, Cochard'ın Fransa'daki protestolar sırasında öğrencilere yönelik şiddet kullanımı ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı