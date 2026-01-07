Avrupa ülkelerinden ABD'nin Grönland tehditlerine 'yanıt' hazırlığı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beyaz Saray'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının Avrupa ülkelerinin ABD'nin gözdağı politikalarına yanıt vermeye hazırlandıklarını belirterek, "Tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda harekete geçmek istiyoruz. Karşılık vermeye yönelik çalışmalarımıza başladık" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından Grönland'a ilişkin açıklamalarına Avrupalı ülkelerden tepkileri gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunun belirtilmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız basınına konuştu. Barrot, ABD ve Avrupalı ülkeler arasında devam eden diplomatik tartışmalarda Avrupa ülkelerinin ABD'nin gözdağı politikalarına yanıt vermeye hazırlandıklarını söyledi. Fransız Bakan, "Tehditlerin kaynağı ne olursa olsun ve hangi şekli alırsa alsın, buna karşılık vermeye yönelik çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı. Etkili ve ikna edici bir yanıt vermek için "bunu yalnız yapmayacaklarını" belirten Barrot, söz konusu çalışmalarının gelecek günlerde Fransa'nın ana ortaklarıyla paylaşılacak bir plana dönüşeceğini kaydetti.

Fransa, Almanya ve Polonya'dan üçlü görüşme

Barrot, bugün Polonyalı ve Almanyalı mevkidaşları ile bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi. Barrot, Washington yönetiminin Grönland'ın ötesindeki konularda da attığı adımlara değinerek, görüşmelerinde benzer başlıkların ele alınacağını bildirdi. Fransız Bakan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton'un da bulunduğu 5 etkin isme vize yasağı getirme kararını da hatırlatarak, "Tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda harekete geçmek istiyoruz. Ancak, bunu Avrupalı ortaklarımızla birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

Rubio: "Venezuela'da yaşananların Grönland'da yaşanma ihtimali yok"

Barrot, dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirerek, Grönland konusuna değindiklerini kaydetti. Barrot, Rubio'nun Washington yönetiminin Grönland'a askeri müdahale gerçekleştirme imkanı olmadığı konusunda güvence verdiğini aktararak, "Rubio, Venezuela'da yaşananların Grönland'da yaşanma ihtimali olmadığını söyledi" dedi.

Beyaz Saray açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını yinelemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti. - PARİS