Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bugüne kadar 217 şüpheliye işlem yapılırken 56'sı tutuklandı, 88'ine adli kontrol uygulandı.
Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı