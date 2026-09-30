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Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bugüne kadar 217 şüpheliye işlem yapılırken 56'sı tutuklandı, 88'ine adli kontrol uygulandı.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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