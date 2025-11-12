Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefet Partisine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ana muhalefet partisine) Seleflerine kıyasla yeni genel başkanın, Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz.

Ana Muhalefet Partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin 'kutup yıldızı' olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakını görüyor.