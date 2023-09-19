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8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Antalya'da yakalandı

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Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü'nü öldürme talimatı veren ve 8 yıldır aranan firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş, Antalya'da yakalandı.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs yakalandı.

CİNAYETİ AZMETTİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya'da yakalandı.

8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Antalya'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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